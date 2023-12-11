Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan dehşet verici bir olayda, bir çift arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı. Kenan Çördük isimli şahıs, seyir halindeki araçta kız arkadaşı Hamide Ç.'yle yaşadığı anlaşmazlık sırasında, tartışmanın şiddetlenmesi sonucu genç kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Çördük, Hamide Ç.'nin boynuna ateş ederek genç kadını yaraladı. Ardından aynı silahı kendi başına dayayan şahıs, intihar etti. Yaşanan dehşet olayın etkisiyle içinde bulundukları araç, başka bir otomobile çarparak durdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kenan Çördük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Hamide Ç. ise hemen Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kenan Çördük'ün cenazesi Gözveren köyünde toprağa verildi.