Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mahmut K.Ö.(41) Söğütlüevler Caddesi üzerinde çocuğunun tartıştığı kimligi belirsiz kişilerce darp edildikten sonra ayağından silahla vurularak yaralandı.
Yaralı halde bir markete sığınan Mahmut K.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.