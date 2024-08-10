Alınan bilgiye göre Trafik ekiplerinin uygulama yaptığı iki farklı noktada dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil ve motosiklet, kovalamaca sonucu Gülabibey Mahallesi’nde yakalandı.

Sürücülere ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 41 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Araçlara işlem yapıldığı esnada olay yerine gelen 3 çocuğun polis ekiplerine, “Burada ne yapıyorsunuz” demesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Miraç Erol, yaptıkları işlemlerle ilgili çocukları bilgilendirdi.

Polis abileri tarafından polis motorlarına bindirilen çocuklara Trafik Polisi düdüğü hediye edildi.