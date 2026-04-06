Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, Türkiye’de artan hayat pahalılığına dikkat çekerek vatandaşın ekonomik olarak giderek zorlandığını ifade etti.

Onan, enflasyon verileri ile vatandaşın hissettiği gerçek hayat maliyetleri arasında ciddi farklar bulunduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart ayı enflasyonunun yüzde 1,94, yılın ilk üç ayındaki toplam enflasyonun ise yüzde 9,74 olduğunu hatırlatan Bedii Onan, İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da Mart ayı artış oranının yüzde 2,97, üç aylık enflasyonun ise yüzde 11,38 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu verilerine de değinen Onan, bu grubun Mart ayı enflasyonunu yüzde 4,10, üç aylık toplamı ise yüzde 14,43 olarak hesapladığını ifade etti.

Küresel gelişmelere de dikkat çeken Bedii Onan, özellikle İran’a yönelik saldırıların ve bölgede artan gerilimin petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun da taşımacılık başta olmak üzere birçok sektörde maliyet artışına yol açtığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın zincirleme şekilde tüm ürünlere zam olarak yansıdığını belirtti.

Çarşı ve pazardaki durgunluğa işaret eden Zafer Partisi İl Başkanı Onan, özellikle semt pazarlarında gözle görülür bir tenhalık yaşandığını, sebze ve meyve fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaştığını dile getirdi. Kırmızı et fiyatlarının ise birçok vatandaş için erişilemez hale geldiğini ifade etti.

Vatandaşın gelirinin aynı hızda artmadığını vurgulayan Onan, “Sabit ve dar gelirli vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor. Enflasyon artarken maaşlar yerinde sayıyor” dedi.

Tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiğini veya bazı ihtiyaçlarından tamamen vazgeçtiğini belirterek sağlık hizmetleri ve ilaç fiyatlarındaki artışa da değinen Bedii Onan, bu durumun vatandaşın bütçesini daha da zorladığını ifade etti.

Özellikle emekli, asgari ücretli ve memurların yüksek enflasyon karşısında daha fazla etkilendiğini söyleyen Onan açıklamasının sonunda, ekonomik sorunların kalıcı çözümlerle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız hem enflasyonun hem de hayat pahalılığının kronikleştiği bir ortamda çözüm bekliyor. Siyasi kurumların, vatandaşın refah seviyesini yükseltecek adımlar atması artık bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

