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Son dönemde Türkiye’deki emeklilerin maaş zammına yönelik tepkileri artarak sürüyor. Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan da emeklilerin taleplerine tercümen olmak adına bir açıklama yaparak emeklilerin insanca yaşayacak bir maaş beklediğini dile getirdi.

Son iki Ekonomi Bakanı’nın maliye politikalarının ülkedeki dar gelirlileri mağdur ettiğini, Heterodoks ve rasyonel ekonomi politikalarının faturasını sadece emeklilerin ödememesi gerektiğini ve emeklilerin toplumun zayıf halkası görüldüğünü dile getiren Bedii Onan; “Emeklilerin büyük çoğunluğu aldıkları maaşlarla geçinemiyor, açlık ve yoklukla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İktidarın doğru kabul ettiği, lakin ekonomiyi bir türlü düzlüğe çıkaramayan yanlış ekonomi politikalarının bedelini başta emekliler olmak üzere fakir ve fukara vatandaşlarımız ödüyor. Geçmişte asgari ücretin yaklaşık % 20 üzerinde olan emekli maaşı günümüzde asgari ücretin epeyce gerisinde kalmıştır. Orta seviyede yaşam kalitesi ile hayatını idame ettiren emekliler, son birkaç ay içinde hemen her ürüne gelen zamlar ve yerinde sayan maaşları ile hayatlarının en zor dönemini yaşamaktadır. Her ne kadar asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluğun olduğu ve bu durumun yılbaşına doğru çözüleceği sözü ile düşük gelire sahip vatandaşlarımız ve emeklilerimiz teselli edilmeye çalışılsa da, özellikle emeklilerimiz yılbaşını bekleyecek durumda değildir” dedi.

Emeklilerin kök maaşa değil bankaya yatan maaşlarına zam istediğini ve zammın biran önce yapılmasını beklediğini anlatan Bedii Onan, temel gıda, ev kirası başta olmak üzere giderlerin artık karşılanamaz hale geldiğini, maaşlara yapılan zammın eridiğini, emeklinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini, artık emeklimizin açlığa ve sefalete mahkum edilmedin kıskanıldığı ifade edilen Avrupa’nın emeklisi gibi rahat bir hayat sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.