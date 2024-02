Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 5 yıl önceki seçim vaatleri ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Onan: “Belediye başkanımız söz söylemiş, lakin icra edememiş. Neden icra edememiş? Cevabın da kendisinde olduğu muhakkaktır” dedi.

Bir seçim döneminin daha geldiğini hatırlatarak mevcut belediye Başkanı Aşgın tarafından geçmiş seçim öncesi vatandaşa vaat edilen, seçimin kendileri tarafından kazanılması halinde yapılacağı söylenen vaatleri gözden geçirdiğini söyleyen Bedii Onan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Mevcut belediye başkanımız tarafından 5 yıl önce tanıtım toplantısında vaat edilen projeleri unutmuştuk. Biz vatandaş olarak unuttuk ama bilişim ortamı unutmamış. Küçük bir dijital araştırma ile bir önceki seçimde belediye başkanımız neler vaat etmiş? Ekrana geldi. Vaat edilenleri okuduk. Gerçekleşenlere baktık.

Belediye başkanımız vaat etmiş. Lakin vaatlerin büyük çoğunluğu sözde kalmış. Belediye başkanımız söz söylemiş, lakin icra edememiş. Neden icra edememiş? Cevabın da kendisinde olduğu muhakkaktır.

Neler vaat etmiş bakalım. Aquapark, Seyir Kulesi, Trap skeet spor tesisi ve atış poligonu, meslek edindirmeye yönelik nitelikli mesleki kurslar ve atölyeler, Çocuk Köyü, Çorba ikram edilen İmarethane, Çorum Kalesinin restorasyonu ve çevresinin doğal ortamla bütünleştirilerek düzenlenmesi, Tarihi Taş Binanın Kent Müzesi olarak düzenlenmesi, Bedesten inşaatı, Bisiklet yollarının çoğaltılması, Minyatür Ekspres, Kongre ve kültür merkezi inşası, Bilim üssü, Açık hava tiyatro alanı, 8 bin konut, 5 adet cami, 15 adet çeşitli büyüklükte park ve yeşil alan ile 4 adet sosyal ve kültürel tesis yapılması…”

Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Onan, daha sonra bu vaatlerde gelinen son durumlar hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi: “Bedesten inşaatından başlayalım. Geçmişte Çorum da bir bedesten varmış. Eski Çorum’un her sokağından geçmiş biri olarak, görmedik, duymadık, yeri hakkında bilgimiz de yok. Tarihi yeniden canlandırmak amacıyla bir bedesten temeli atıldı. Aşgın’ın döneminde başlayan büyük sayılabilecek inşaat, fasılalarla devam etmesine rağmen bir ara ortada kaldı. İnşaat bir türlü bitmedi. Ne vakit bitecek ve hangi fonksiyonu yerine getirecek zamanla göreceğiz?

Tarihi Çorum Kalesi içinde yıkım çalışmaları tamamlandı. Kale restorasyonu ile ilgili olarak devam eden bir çalışma yapıldığına dair bir emare var mı? Bilmek isteriz.

Minyatür ekspres nerede? Kongre ve Kültür merkezi ne vakit inşa edilecek? Ya bilim üssünün akıbeti hakkında kim bilgi verecek? Açık hava tiyatrosunun yerini bilen varsa mekânın tarifi gerekir. Yoksa Çorum obası olarak tanıtılan ortamda tiyatro eserleri de mi sahneleniyor? Bilmek isteriz.

Eski kışla, Atış alanı ve Erzurum Dede bölgesinde sekiz bin konut yapılması vaadinden zerre ses yok. Yapılması vaat edilen beş camiden ezan sesi gelmiyor. On beş adet park ve yeşil alanda kaç çocuk oyun oynamış? Kaç aile bu alanlarda piknik yapmış? Dört adet sosyal ve kültürel tesiste kaç sosyal faaliyet yapılmış? Bilmek isteriz.

Çorba ikram edilen imarethaneden çorba içen var mı? Bilmek isteriz.

Bu vaatler yaşadığımız beş yılda yapılması planlanan çalışmalar değil miydi?

Spor alanları yapılması vaadine karşılık, eski stadyumun ve amatör futbol oyun alanlarının tüm itirazlara karşın millet bahçesine dönüştürüldüğüne şahit olduk. Yerine yapılan futbol oyun alanlarının da yerleşim alanlarına epey uzak olduğunu da ifade edelim.

Yeni açılan yol üzerindeki eski binanın üzerinde ‘Benim Başkanım, Çorum gibi çalışkan’ ibareli bir afiş yer alıyor. Vaat edilen ve yapılmayan işler, tamamlanamayan ve yarım kalan işler, bize göre tek atılmış esaslı temel olan ve hala bitmeyen bedesten inşaatına bakarak ‘Bu nasıl bir çalışkanlık?’ sorusunu sormak yılların Çorum sakini olarak hakkımız değil midir?

Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır sözünü bir not olarak son paragrafa ekleyelim. Biz geçmişi gözden geçirdik. Gelecek için teminat vermek de aziz hemşerilerimizin kararı olacaktır”

