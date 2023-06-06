Köy halkı, yağışlı, bereketli, huzurlu, kazasız belasız bir sezon, birlik ve beraberlik için kurban keserek dua etti. Programa; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, bazı partililer, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı Turan Şahin, yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.