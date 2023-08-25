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Mecitözü'nün Çitli Köyü’nde tertip edilen düğün programına Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle İstanbul ve Çorum teşkilatlarından dostları hazır bulundu.

Düğün merasimi dolayısı ile yazılı bir açıklamada bulunan SP İl Başkanı Faruk Cıdık: “Bugün burada çok değerli dava kardeşimiz Ömer Koçak ve kıymetli eşi Nevriye hanımefendinin mutluluklarına şahitlik ediyoruz. Parti Teşkilatımızın bir çok kademesinde görev almış 31 Mart yerel seçimlerinde Mecitözü'nde en genç başkan adayı olarak halkın sevgisini kazanmış Ömer kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Aramızda İstanbul'dan ve Çorum'dan parti ve AGD teşkilat temsilcilerimiz var. Buruda bulunanlar adına Ömer ve Nevriye kardeşimizi kutlar her iki cihanda da saadetler dilerim” dedi.