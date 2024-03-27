7 yıldan beri hastalıkla mücadele eden Güner Çekelez (80) bugün saat 12.30 sıralarında Amasya Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etti.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi İlknur Özgönenen ile Nilgün Çevik’in anneleri, Stanford Üniversitesi tarafından Dünyanın En Seçkin Bilim İnsanları arasında gösterilen Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Özgönenen ile Mustafa Çevik’in kayınvalideleri olan Güner Çekelez’in cenazesi, yarın Amasya Fatih Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.