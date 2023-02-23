Akaryakıt ölçek ve sayaçları, adblue sayaçları, LPG sayaçları, tartım kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, nakli metre ve hububat muayene aletleri, olduğunu, muayene yapılması gereken diğer ölçü aletlerinin ise; uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’ a kadar (5 kg’ dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan,

III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı, Takograf cihazları Taksimetreler, Egzoz gazı analiz cihazları, Hız ihlal tespit donanımları, Isı sayaçlarının muayene edilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerektiği anlatıldı.

Açıklamada 2023 yılı için ölçü aleti başına 2.031 TL’den 40.611 TL’ye kadar idari para cezasın uygulanabileceği belirtildi.(Haber Merkezi)

