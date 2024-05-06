Eğitimci-yazar, hemşehrimiz Osman Çeviksoy’un “Çanakkale Gülü Muallim Ethem” adlı romanı Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, “Güzel Gözlü Benek Sultan” masalsı hikâyeler kitabı ise Çınaraltı Yayınlarından çıktı.

Çeviksoy, Çanakkale Gülü’nde Niğdeli bir aileye mensup öğretmen İbrahim Ethem’in Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılışını, ünlü 57. Alay’da görev alışını, kahramanca mücadelesini ve şehitliğini anlatıyor.

“Güzel Gözlü Benek Sultan” da, yazarın çocukluğunda babasından dinlediği masalsı hikâyelerin bir kısmını içeriyor. Çeviksoy bu hikâyeleri, çocuklarına, torunlarına ve öğretmenliği süresince öğrencilerine anlatmıştı. Yazarın değerlendirmesine göre, onu daha çocukken uyanık olmaya, düşünmeye, doğru değerlendirmeler yapmaya ve yazarlığa hazırlayan anlattığı hikâyelerle rahmetli babası olmuş.