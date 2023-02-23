Türkiye’de son aylardaki yağışların azlığı ve barajlarda su doluluk oranların düşmesi, kuraklık riskini yeniden ülke gündemine taşıdı.

Yağışların önümüzdeki aylarda da mevsim normallerinin dışında seyretmesi ihtimali kaygı yaratıyor. Uzmanlar, önümüzdeki bir kaç aydaki yağışların çok önemli olacağını söylüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün üç aylık kuraklık haritasına göre Kasım, Aralık ve Ocak’ta Türkiye’nin büyük bölümünde “şiddetli kuraklık” yaşandı.

Yayınlanan haritaya göre Çorum’da yaklaşık 6 aydır şiddetli kuraklık yaşanırken, bu tablo ne yazı ki Ocak ayında da değişmedi.

TARIM YAZARI YILDIRIM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 2023’ün ilk kuraklık haritasını sosyal medya hesabından paylayan Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, son yağışların da kuraklığa çare olmadığını belirterek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023’ün ilk kuraklık haritalarını yayınladı. Ocak’ta ülkenin büyük bölümü şiddetli kuraklık yaşadı. İlkbahar yağışları hayati öneme sahip. Yağış olmazsa çok büyük risklerle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Yıldırım’ın paylaşımında Çorum’un 2022 Ağustos’undan 2023 Ocak ayına kadar şiddetli kuraklık yaşayan iller arasında olduğu görülüyor.

(Taner ŞİMŞEK)

