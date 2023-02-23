Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bilindiği üzere Türkiye Voleybol Federasyonu ligleri durdurma kararı almıştı. Dün federasyon Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B grubunda kalan 4 haftanın maç takvimini açıkladı. 4 Mart Cumartesi günü yeniden başlayacak olan Erkekler 1.Ligi'nde Play-Off'u haftalar önce garantileyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 19.hafta maçında 4 Mart Cumartesi günü Ankara'da TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta rakibi Hatay Erzin Yeşilkent'in ligden çekilmesi nedeniyle BAY geçecek olan Kırmızı-Siyahlılar 18 Mart tarihinde oynanacak olan 21.hafta maçında sahasında Anadolu Voleybol ile karşılaşacak. Çorum'un efeleri son haftayı da BAY geçtikten sonra normal sezonu tamamlayacak.

(Rıfat KARA)

