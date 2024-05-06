Açılış yoklamasının ardından İl Genel Meclisi’nin 18 Nisan 2024 tarihli toplantısının karar özetinin okunması ile başlayan Mayıs ayı ilk oturumunda gündeme geçilmeden önce CHP’li Ümit Er, SMA hastalığına dikkat çeken bir konuşma yaptı.

SMA hastaları için ilimizde ve ülke genelinde ailelerin sürekle para toplamak zorunda bırakıldığını ve bundan vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu söyleyen CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde 2 bin civarında olan SMA hastası çocuğun tedavisini ödeme protokolü içine alması gerektiğini söyledi.

Hasta yakınlarının İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerden izin alarak para toplama çabası içine girmesinin büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışmadığını, toplumun da bu çocukları görmezden geldiğini bildiren Ümit Er, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da çağrıda bulunarak ilimizde bir SMA hastası çocuk için Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenmek istenen kermese onay vermesini istedi. Ümit Er ayrıca ülke genelinde bir kampanya açılmasını, tüm çocuğu olacak çiftlere SMA hastalığını tespit eden testlerin ücretsiz yapılmasını ve böylece hastalıklı birey sayısının azaltılabileceğini sözlerine ekledi.



CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül de 6 Mayıs gününün Türk tarihi için önemli bir gün olduğunu, kış aylarının biterek baharın başlangıcı olan Hıdırellez’in kutlandığını hatırlatarak “Birlik beraberlik içinde halkımızın mutlu olduğu, huzur ve refahının arttığı, barış içinde yaşadığımız nice 6 Mayıs’lar diliyorum” dedi.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal da daha önce yıkılması kararı alınan hobi bahçeleri ile ilgili vatandaşın mağdur olduğunu anlatarak bu konuda Valilik, Belediye ve Özel İdare’nin biraraya gelerek yaşanacak mağduriyetleri gidermesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi. Buna göre Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince İl Özel İdaresi 2023 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı bütçesi kesin hesabı ile ilgili maddeler incelenmek üzere komisyona havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde ayrıca Sungurlu Yeşilova, Merkez Elmalı ile merkez Harmancık Köyü’ne kurulacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) için hazırlanan imar planları ile Mecitözü Alören Köyü’ndeki konut alanı yapımına ilişkin hazırlanan imar planları da incelenmek üzere komisyona havale edildi.