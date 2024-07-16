Otat güvencesi ile hizmet verecek olan, Caner Olcay’ın sahibi olduğu Değer Tarım’ın açılış törenine, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Otat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Başaran, Ankara Yem Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın, CP Yem Bölge Müdürü Hasan Kırış, Vezirköprü Süt Birliği Başkanı Ziya Değerli, Erbaa Süt Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alper Birgül, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Aslan, Turgut Köyü Kooperatif Başkanı Satılmış Taş, Ankara Yem Fabrika Müdürü İsmail Ekerel, Ankara Yem Genel Müdürü Hasan Basri Özkat, Ankara Yem Bölge Satış Yönetmeni Yasin Uz, CP Yem Çorum Bölge Yönetmeni Ahmet Alaca, Hatice Özkan, Otat Gıda Üretim Müdürü Ogün Başaran, Otat Gıda Bilgi İşlem Müdürü Onat Başaran, Otat Gıda Bölge Yönetmenleri, Birgül süt Sahibi Hamit Birgül, Karabey Süt Sahibi Galip Değerli, Bilgin Ticaret sahibi Tuncer Bilgin, Has Süt sahipleri Suat ve Sedat Hacıköylü, Otat Gıda İletişim ve Pazarlama Direktörü Sinan Sallabaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Değer Tarım sahibi Caner Olcay, işletmenin açılışında desteğini esirgemeyen firmalara teşekkür etti. “Bizler burada Değer Tarım olarak, Otat’tan sağlamış olduğumuz özel avantajları Çorum üreticisine yansıtmak istiyoruz. Biz zaten bölgede fazlası ile bunu yapıyoruz. Çorum’da da aktif bir şekilde toptan ve perakende boyutu ile her zamankinden daha güçlü olarak ilerleyeceğiz” diyen Olcay, “Bir hayvanı olan da bin hayvanı olan da bizler için değerli, kapılarımız herkese açık” ifadesini kullandı.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “İşletmeyi açan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Böyle yerlerin, bayilik ve fabrikaların açılmasını önemsiyoruz, çünkü rekabet gücünü arttırıyor. Biz üreticilerimize, yemcilerle beraber her zaman hizmet vermeye varız” dedi.

CP Yem Bölge Müdürü Hasan Kırış, kendi memleketinde bir firmayı faaliyete geçirmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “CP olarak her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Ankara Yem Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın, Değer Tarım ve Otat sponsorluğunda yapılan açılışa katılan üreticilere, “Çileli sektörün kahraman temsilcileri” diye hitap ederek, 24 saat boyunca gözlerinin üretimde olduğunu ve gerçekten yaptıkları işin çileli bir iş olduğunu kaydetti.

Üreticilerin verdikleri emeği her zaman saygı değer gördüklerini belirten Aydın, üreticinin ve Değer Tarım sahibi Caner Olcay’ın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Otat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Başaran, üreticilerin bu milletin efendileri olduğunu ifade ederek, “Üretimin ve toprağın önemini en iyi pandemi döneminde anladık. Ama biz çok tez unutan bir milletiz. Dönem dönem bu unutmalardan dolayı sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Bu dönemlerde tarım ve hayvancılıkta sizleri mutlu etmeyen çalışmalar oluyor. Bizler çiftçilerimize yem konusunda iş ortaklarımızdan almış olduğumuz çok özel iskontolarla destek olmak için toptan fiyatına perakende satış yapıyoruz. Bizimle beraber tecrübe kazanan Değer Tarım sahibi Caner Olcay’ın da Çorum ve bölge üreticilerine değer katacağına inanıyorum. Otat olarak her konuda destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Değer Tarım işletmesi dualarla, kurdele kesilerek hizmete açıldı. (Advertorial)