Kadir M.Ö. idaresindeki 06 LMK63 plakalı otomobil Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 1. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırma sonucu Kadir M.Ö.’nün kullandığı otomobil Fatih Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

Sonradan olay yerine gelen sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan incelemede 1 adet tabanca elde edilirken, alkolmetreye üfledikten sonra sürücü tekrar olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücüye gerekli maddelerden ceza uygulanırken, otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kadir M.Ö’nün çarptığı park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK