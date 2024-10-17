ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan veliler, okullarında 4 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Durak’ın başka okulda görevlendirildiğini aktararak, Durak’ın yeniden kendi okullarında görevlendirilmesini talep ettiler.

İşte velilerin o talebi; “Bizler, Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu velileri olarak çocuklarımızın güvenliği konusunda ciddi kaygılar taşımaktayız.

Okulumuzda 4 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Durak’ı başka okula yolladılar.

Çocuklarımızın Ahmet abisi olan bu görevli sayesinde, 4 yıldır tam bir güven duygusu içindeydik. Güvenlik yanında, okulun her sorununa koşan bir eleman olarak son derece yararlıydı. İstisnasız hepimizin takdirini kazanmıştı.

Neden başka bir okula gönderildiğini bir türlü anlayamadık.

Okulla, çocuklarımızla ve biz velilerle bütünleşmiş bir görevlinin bu görevden alınmasına ve okulda güvenlik boşluğunun yaratılmasına ne gerek vardı?

Okulumuzun güvenlik görevlisini geri istiyoruz.

Bu konuda, ilgililerin, ilimizin yöneticilerinin anlayışlarına sığınıyoruz.”

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Velileri