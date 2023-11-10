Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muhtemel asansör kazalarına karşı öğrencilerin, personelin ve velilerin bilinçlendirilmesi ve kazaların olması durumunda zarar görmemesi veya en az zararla atlatabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda “Asansör ve Diğer Kazalarından Korunma Seminerleri ” veriliyor.

Bu kapsamda İstiklal İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmancık Fen Lisesi, Osmancık Nenehatun Ortaokulu, Osmancık Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde asansör ve diğer kazalardan korunma seminerleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı tarafından verilen seminerlerde; “Kazaların beklenmedik bir anda meydana gelebileceği, maddi manevi zarar verebileceği, bunun için aileden başlamak üzere topyekün bilinçlenmenin gerektiği” kaydedilerek, gerek asansör kazalarına gerekse diğer kazalara karşı her zaman tedbirli olunması ve kullanım kurallarına mutlaka uyulması, uymayanların lisani kibar ile uyarılması gerektiği ifade edildi.