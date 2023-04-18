Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler Güreş Grup Birinciliği 14-16 Nisan tarihleri arasında Niğde'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mindere çıktığı grup birinciliğine Çorum Belediyespor'un güreşçileri damga vurdu. Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Samet Kayretli 48 kiloda, Sungurlu Anadolu Lisesi'nden Turgay Yıldız 55 kiloda, Sungurlu Dr.Sedat-Dr.Melahat Baran Ortaokulu'ndan Utku İlbars 41 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarken, Yine Sungurlu Anadolu Lisesi'nden Eren Yurdakul 51 kiloda ikinci olmayı başardı. Sungurlu Anadolu Lisesi'nden Enes Ayağıbüyük 65 kiloda, Sungurlu Dr.Sedat-Dr.Melahat Baran Ortaokulu'ndan M.Emin Gökeneş 57 kiloda, Eren Bezeklioğlu 68 kiloda, Sungurlu TOKİ Necip Fazıl Ortaokulu'ndan Ömer Vargeloğlu 52 kiloda ve Sungurlu MTAL'dan Yiğithan Alaca 71 kiloda üçüncü oldu.

Toplamda 9 sporcu ile kürsüye çıkmayı başaran Çorumlu güreşçiler yarı final grup birinciliğinde Çorum'u temsil etmeye hak kazandılar.

Bu başarıda büyük pay sahibi olan Çorum Belediyespor Kulübü antrenörlerinden Çelebi Bayır, sporcularının okul bazında göstermiş oldukları başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Çorum'un güreş branşında önemli sporculara sahip olduğuna da vurgu yapan Bayır, "Sporcularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tek tek tebrik ediyorum" dedi.

(Rıfat KARA)