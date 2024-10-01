Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Murat Yavan, Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

İstiklal marşının okunması işe başlayan toplantı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’in günün önemini içeren konuşmaları ile devam etti. Daha sonra Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın sunumu ile geçtiğimiz yıl yapılan faaliyetler ve elde edilen başarılar slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.

Toplantının son bölümünde ise yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve hedefler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Sporun, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığına vurgu yapılarak, bu dönemde daha fazla etkinlik ve organizasyon yapılması gerektiği belirtildi.

Başarılı antrenörler ve

öğretmenlere plaket

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde yurt içi ve yurt dışında derece elde eden antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri plaket ile ödüllendirildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde gerek ferdi, gerekse takım sporlarında derece elde eden antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinden Halil Tunç, Serdal Çatal, Yasin Bolat, Çelebi Bayır, Sami Öncel, Yusuf Atmaca, İlyas Güneş, Uğur Çadır, Abbas Eker, Fatih Topuz, Hasan Çalışkan, Rıza Yavuz, Murat Türkoğlu, Ayhan Karaman, Hasan Has, Hasan Taştan, Fahrettin Öztemiz, Aydın Fırat, Şahin Güler, Bekir Bolat, Merve Dilekçi, Şengül Sezek, Taner Karabacak, Merve Ünal Veran, Mustafa Veran, M.Ali Kurt, Esra Kurt, Sevgi Türe, Barış Boyar, Eren Murat Güngör, Ayşenur Maral Yıldız, Şeyda Zengin, Hasan Serhat Erdoğan, Derya Bilgili, Muammer Kaya, Yusuf Biçer, Abbas Kolcu ve Mazlum Karakurt, protokol üyeleri tarafından plaket ile ödüllendirildi.

Tertip kurulu unutulmadı

Her dönem okul sporları faaliyetleri kapsamında yoğun bir çalışma programı içerisine giren Okul Sporları Tertip Kurulu üyeleri plaket takdim töreninde unutulmadı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu Üyeleri Altan Çoban, Deniz Kılıç ve Çetin Koçak’a Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva tarafından hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verildi.

Çağlar’a teşekkür plaketi

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan o dönemki Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da unutulmadı.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında öğrencilerin elde ettiği başarıda önemli bir rol üstlenen Milli Eğitim Müdürü, o dönemki Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür plaketi verildi. Çağlar’a plaketini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Hüseyin Şahin takdim etti.

Çağlar: “Geleceğe yön veren

gençler yetiştirmek zorundayız”

Okul Sporları yeni dönem değerlendirme ve planlama toplantısında bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün el ele vererek geleceğe yön veren gençler yetiştirmek zorunda olduğunu ifade etti.

Konuşmasına protokol üyelerini, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenlerini selamlayarak başlayan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, insanımızı merkeze alan bütüncül bir yaklaşım ile hareket eden her bir öğrenciyi zihinsel ve sosyal, duygusal, fiziksel yönleri ile bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Çocukları ve gençleri sadece sportif ve akademik açıdan eğitmemek gerektiğinin de altını çizen Çağlar, “Aynı zamanda ahlaklı, erdemli topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Sanat, Kültür, Sportif yönü ortaya çıkmış bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Obezite, bağımlılık, duygusal yalnızlığa karşı en etkili mücadele spor olacaktır. Bir söz vardır yol güzel geçer yoldaşın güzelse. Benimde bu noktada en büyük yol arkadaşlarım sizler Beden Eğitimi Öğretmenleri, Resim öğretmenleri müzik öğretmenlerisiniz. Hep birlikte elele vereceğiz geleceğin liderlerini yetiştirmek yarının dünyasını şekillendirecek gençleri birlikte yetiştireceğiz” dedi. Çağlar konuşmasının sonunda türkücü Neşat Ertaş’ın “Türkü söyleyenle oturun ondan zarar gelmez” sözünü kullanarak sporculardan kimseye zarar gelmeyeceğini vurguladı.

‘Gençlerimizi spor sahalarına bekliyoruz’

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasında okullarda eğitim gören öğrencileri spor sahalarında görmek istediklerini ifade etti.

Türkiye genelinde okullarda spor yapan öğrenci sayısının artığına ifade ederek konuşmasına başlayan Şahin, Çorum’da elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Cemil Çağlar’a teşekkür etti. Şahin, globelleşen dünyada yalnızlığa mahkum olan veya edilmek istenen iletişimde kopukluk dışa kapalı kendi dünyasına hapsedilmek istenen çocuklarımıza ufuk açmak için sporun çok önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza ufku açık kendisiyle barışık merhamet duygusuna sahip iletişimi yüksek bir birey olmaları yolunda onlara ufuk açacak bedenleri ile uzuvlarını aynı anda geliştirecek sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zihnen ve bedenen sağlıklı bir bireyin bile yetiştirmek spor ve çocuklarımızı paylaşmayı disiplini sporu ve farkındalığını oluşturmak çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumanın temel gayesi okul sporlarının önceliği olarak başlattığımız hedefimiz ve gayemizdir” dedi.