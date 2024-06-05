Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisini ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, fenalaşan öğrencinin babası Saeed Daeh H. ve yanında getirdiği kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından zincirlerle darp edildi.

Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.