Türkiye genelinde 2023-2024 eğitim öğretim sezonunun ikinci yarıyılı başladı. Bu kapsamda okul çevrelerinin trafik ve asayiş yönünden güvenliği, okul servis araçlarının ve şoförlerinin denetimi, okul kantinlerinin gıda ve hijyen yönünde denetimi, metruk binaların durumu, bağımlılıkla mücadele çalışmaları gibi konuların değerlendirildiği Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Dağlı’nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorum Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile bazı bürokratların katıldığı toplantıda gündeme alınan konular görüşülerek bazı kararlar alındı.

(Haber Merkezi)