Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum'da 512 okuldaki 4 bin 984 derslikte 86 bin 187 öğrencinin eğitimi için 7 bin 336 öğretmenin görev yapacağına dikkat çekerek, okul çevrelerindeki trafik yoğunluğu, zararlı maddelerin satışı, suça sürüklenmelerine neden olacak unsurlara karşı ilgili emniyet birimlerinin görevlendirildiğini belirtti.

Vali Dağlı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Servis araçları ve sürücülerin denetimlerinin tamamlandığını anlatan Dağlı, okul kantinlerinde hijyen, fahiş fiyat ve ürünlerin son kullanım tarihine ilişkin denetimlerin yıl boyu yapılacağına işaret etti.

Dağlı, öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik uyuşturucu-uyarıcı madde konularında eğitim programları hazırladıklarını aktardı.

Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

“Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri.”

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

“Dolandırıcılık olaylarına karşı

vatandaşlar daha duyarlı olmalı”

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, son aylarda dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekerek, internet, telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Valilikte düzenlenen Ağustos ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, emniyet ve jandarma birimlerince yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 52, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 68 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı.

Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 58 URL adresinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşın mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 78 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılarak, ilgili birimlere bildirimde bulunulduğunu belirtti.