“Kurtlar Vadisi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi önemli dizilerle milyonların sevdiği bir isim haline gelen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ilimiz Sungurlu İlçesi’nde de ağırlandı.

2008 yılında Sivas/Koyulhisar’da şehit olan Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Özyol’un oğlu Melihşah Özyol ile ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın yiğeni Şimal Yeşilgül’ün düğünü için Çorum’a gelen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Sungurlu'da faaliyet gösteren Kebapçı Ahmet'te mola verdi.

Oktay Kaynarca, Kebapçı Ahmet adlı işyerinde büyük ilgi görürken hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Editör: Haber Merkezi