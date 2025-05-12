Türk Kızılayı Sungurlu Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kıyafet bağış kutularından birine, bu kez sıradışı bir bağış yapıldı.

Sungurlu’da bir vatandaş, Kızılay’ın kıyafet toplama kutusuna gelinlik bıraktı. Vatandaşların dikkatini çeken bu anlamlı bağış, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Düğünlerin ve özel günlerin simgesi olan gelinliğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olması, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Türk Kızılay Sungurlu Şubesi yetkilileri, yapılan bağışın kendilerini hem duygulandırdığını hem de sevindirdiğini belirtti. Yetkililer, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere her türlü kıyafeti kabul ediyoruz. Gelinlik gibi özel eşyaların da değerlendirilmesi ve bir başka ailenin mutluluğuna vesile olması bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Kızılay, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara, kullanılabilir durumda olan kıyafetleri belirlenen kutulara bırakmaları çağrısında bulundu.

Editör: Haber Merkezi