OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda günden maddeleri görüşülürken, OKA Genel Sekreterliği tarafından bölgedeki ihracat faaliyetlerini kapsayan bir sunum yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2024 Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı ilimizde yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek bölgesel kalkınma alanında yönetişim mekanizmasının en somut uygulayıcılarından olan kalkınma ajanslarının ülkenin dört bir yanında Cumhuriyetin ikinci yüzyılının topyekun kalkınma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, OKA’nın da Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgede bu hedef doğrultusunda bugüne kadar güzel işlere imza attığı gibi, bundan sonraki süreçte de bölgemizin potansiyellerine uygun projeler geliştirerek, bu projeleri bölgeye kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Vali Dağlı toplantıda hazır bulunan yeni Tokat Valisi Abdullah Köklü’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek birlikte güzel hizmetler yapacaklarını ümit ettiğini de vurguladı.

Vali Dağlı konuşmasında toplantı gündemi ile ilgili de şu görüşlere yer verdi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Programlar çerçevesinde uygulamaları devam eden projelerin yanısıra, yeni yapılan proje başvurularını görüşeceğiz. OKA Yönetim Kurulu’nda gündeme alacağımız konulardan bir diğeri ise "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" ekseninde geliştirilen ve Emine Erdoğan himayelerine alınan Anadolu'dakiler Platformu ve bu platform ile bölge illerimizde geliştirebileceğimiz çalışmalar olacak. Anadolu'dakiler, zengin Anadolu kültürünün bölgemizdeki örneklerinin tanıtılmasına, bilinirliğinin artırılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu açıdan illerimizde Anadolu'dakiler kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel değerlere odaklanacağız”

Toplantıya Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Genel Meclisi ve TSO başkanları ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise OKA Genel Sekreterliği tarafından bölgenin ihracat durumu ile ilgili bir sunup yapılırken, OKA’nın bölge ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı.

Editör: Haber Merkezi