Hafta sonu yapılacak CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda Genel Başkanlığa aday olan Çorumlu Birsen Temir Saraç, memleketi Çorum’da Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör ve çalışma arkadaşlarıyla görüştü. Saraç, “Kadın Meclisleri” kurma projesini ve tüm illerin kadın kollarına birer minibüs tahsis etme hedefini anlattı.

CHP’de bu hafta sonu yapılacak Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçiminde yarışacak 5 adaydan biri olan Çorumlu kadın aktivist, Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, Çorum'da partisinin kadın kolları yöneticileriyle bir araya geldi.

Saraç, hedeflerinden ve projelerinden bahsederek kurultayda destek istedi.

CHP Kadın Kolları, 4 Ağustos Pazar günü 15’inci Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçiminde; mevcut başkan Aylin Nazlıaka, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar yarışacak.

Birsen Temir Saraç, kurultay öncesi memleketi Çorum'da partili kadınlarla bir araya geldi. Parti binasında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve çalışma arkadaşlarıyla buluşan Saraç, kurultay öncesi köklerinin olduğu Çorum'a uğramadan geçmeye gönlünün razı olmadığını söyledi.

30 yıla yakındır kadın hareketinin içinde olduğunu dile getiren Saraç, sorunları ve çözümleri bildiğini ifade ederek, "Partimizin pazar günü yapılacak seçimini ne yazık ki kimi siyasetteki arkadaşlarımız 'Bu gidiyor, bir değişim yapalım ama bu değişimi aynı tarzdaki kadınlarla yapalım’ diye düşünüyorlar. Böyle olmaz. Ortadoğu'da savaş yayılmış vaziyette. Burnumuzun dibinde savaş daha da yayılacak. Coğrafyaları okumayan bir Türkiye kadın hareketi olmaz. Coğrafyaları okumayan bir Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Birinci partiyiz. Bir milyon 400 bin üyemiz var. Ama kadın örgütlenmesi deyince, herhangi biri olsun gibi bir tarz var erkeklerde. Çünkü kadınların hala ne kadar önemli olduğunu algılamış değiller." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde alınan başarının hiç kimsenin tek başına başarısı olmadığını kaydeden Saraç şöyle devam etti:

"Birçok denklemler vardı işin içinde. AKP'lilerin seçime gitmemesi. Gençlerin, emeklilerin aksi tavır sergilemesi. Artı, elbette partimizin başarısı var, bu değerlendirmem onu inkâr etmek anlamına gelmez. Ama, başka argümanları da görerek gerçekçi tahliller yapmak zorundayız.”

Saraç, Genel seçimler bitince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha hoşgörülü bir yaklaşım içine gireceği algısının oluştuğunu, ancak öyle bir yumuşama olmadığını, aksine seçimler biter bitmez 9. Yargı Paketiyle kadınlara yeniden meydan okuduğunu ileri sürdü.

Erdoğan’ın Genel seçimlere doğru yok sayacağı, baskı oluşturacağı kesimin kadınlar olacağını savunan Birsen Temir Saraç, “Alelacele kadınların kızlık soyadını tek başına kullanabilme olanağını ortadan kaldırmaya yöneldi. Ne acelesi vardı, diye düşünebilirsiniz, ama bunu özellikle yapıyor. Evlendikten sonra kadınların soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen madde, kadınların tepkileriyle yargı paketinden çıkarıldı. Gördük ki, tepki koyunca, kısık sesle konuşmak yerine yüksek sesle konuşunca, yani direnince kazanılıyor. Şimdi gündemimize İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokmayı almalıyız” dedi.

Saraç, projelerinden de bahsederek, Kadın Meclisleri kuracaklarını, ayrıca tüm illerin kadın kollarına sadece kadın kollarının kullanması için birer minibüs hediye edeceklerini aktardı.