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OKA’nın 15 yıllık deneyim ve birikim ile başarılı yolculuğuna devam edeceğini kaydeden OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Ajansın 15’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kalkınma Ajansları ihtiyacı yerelde tespit eden, merkezden ve yerelden temin edilen kaynakları etkin bir biçimde bu ihtiyaçların çözümüne yönlendiren; yönetimi, personel yapısı, bütçesinin oluşturulması itibarı ile yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı bir model olarak kuruldu. Kalkınmanın çok yönlü ve çok paydaşlı yapısı kapsamında ajanslar, yerel aktörleri ile birlikte topyekûn bir kalkınma çabası yürütüyor.

OKA’nın 15 yıllık faaliyetlerine baktığınızda da Bölgedeki tüm aktörlere yönelik çeşitli çalışmalar ve dokunuşlar gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte Ajansımız, uyguladığı mali destek programları ve tematik bölgesel kalkınma programları kapsamında başarılı projeler hayata geçirdi, Bölgeye değer katan yatırımlara imza attı. Bölgemize yapılan yatırımlar üretimi, istihdamı arttırdı.

Sağladığı mali desteklere ek olarak Ajansımız, nitelikli bilgi ve strateji üreterek Bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalar yürüttü. 15 yılda yaptığı tüm bu çalışmalar ile OKA, Orta Karadeniz Bölgesinin kalkınmasına yön verirken ve geleceğe yönelik vizyonunu belirledi.

15 yıllık deneyim ve birikim ile bu başarılı yolculuk devam edecek. Bizler özveri ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüp Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat için hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam edeceğiz. Bu yolda her zaman desteklerini gördüğümüz saygıdeğer yöneticilerimize ve gayretlerinden dolayı paydaş kurumlardaki çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.”