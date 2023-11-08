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Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım kendisine ziyarette bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etti. Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Dikinen, ÇPL Anadolu Lisesi Müdürü Şemsettin Karabudak, Oğuzlar İlkokulu Müdürü Hikmet Tulu, Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş, Oğuzlar Kayı İlkokulu Müdürü Ünal Gökboğa ve Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Fındık ‘ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İlçe çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi için gönül belediyeciliği ile her zaman canla başla desteğe hazırız. İlçemiz çocukları için fedakarca hizmet veren kıymetli eğitimcilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.