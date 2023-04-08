İlçelerde düzenlenen sandık kurulu eğitimi, şimdi de Oğuzlar’da gerçekleştirildi.

Parti Eğitmeni Arslan Kaya tarafından verilen eğitime parti yöneticileri ve sandık kurulu üyeleri katıldı.

Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatıldığı eğitim programı, diğer ilçelerde de yapılacak.

Eğitime; İl Başkanı Ümit Er, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Milletvekili aday adayları; Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, Orhan Ateş, Talip Eken, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, partililer ve sandık kurulu üyeleri katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı’nın mutlak suretle iktidara gelmesi gerektiğini, ülkemizde yaşanan mevcut durumların hükümet değişikliğini kaçınılmaz kıldığını anlatarak, sandıkları, oylara, demokrasiye sahip çıkılmasını istedi.

Eğitmen Arslan Kaya ise dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Parti temsilcileri, eğitim programının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

(Volkan Sınayuç)