Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, öğrenci ve öğretmenlerin okuduğu şiirlerle devam etti.

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selma Çetiner’in koordinesinde düzenlenen şiir dinletisine İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Rıza Tüfek, İlçe Hastane Müdürü Murat Karaman, Millî Eğitim Şube Müdürü Hikmet Dikimen, daire amirleri, ilçedeki okul idareci ve öğretmenleri katıldı.

Büyük şairlerin yüreklere hitap eden şiirleri Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerince seslendirildiği “Gönülden Dile” şiir dinletisinde gönüllerin bam teline dokunulduğu anlar yaşandı.

Duygusal anların yaşandığı şiir dinletisi sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, söz alarak şiir dinletisinin hazırlanmasında görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti, katılımcılara teşekkür etti.

Atcıoğlu, “İnsanların doyması için sadece boğazından bir şeylerin geçmesi gerekmiyor. Kalp ve gönül doygunluğuna da ihtiyaç vardır. Bu doygunluk duygu birikimini coşturan şiirlerle meydana gelmektedir.” dedi.

Görev alan öğrenci ve öğretmenler ile protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle “Gönülden Dile” şiir dinletisi programı sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ