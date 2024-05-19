Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan sergide öğrencilerin çeşitli resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, sergide birbirinden güzel çalışmaların yer aldığını söyledi.

Gençlik Haftası kapsamında güzel bir etkinlik yapıldığını belirten Turan, "Sergide öğrencilerimizin Gençlik Haftası'na yakışır eserleri bulunuyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Cevriye Cızlak, Kaymakam Turan ile Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik'e sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Editör: AA AJANS