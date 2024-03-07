Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan'ın öncülüğünde gerçekleşen eğlence, gezi ve sinema etkinliği öğrencilere moral oldu.

Etkinlik Çoruminia gezisi ile başladı. Çoruminia gezisi sonrası millet bahçesi gezisinde gölet içerisindeki balıklar öğrencilerin ilgi odağı oldu. Kerebi Gazi Türbesi ile Sahabelerin kabirlerinin bulunduğu Hıdırlık Camisi ziyareti de gezide önemli bir hatıra oluşturdu.



Etkinlik kapsamında öğrenciler, alışveriş merkezinde bulunan çocuk oyun odasında atlıkarıncadan çarpışan arabalara pek çok eğlenceli oyunun zevkini ilk defa canlı canlı yaşadılar. Minik öğrenciler aynı AVM içerisinde bulunan sinemada ilk kez sinema izleme fırsatı buldular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Sınıf Öğretmeni Huriye Kaya ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Akif Kaya öğrencilerle birlikte AVM de yeme içme ve alışveriş gibi etkinliklerde bulundular.

Etkinlik, öğrencilerin Çorumlu Obasını ziyareti sonrasında son buldu. (Haber Merkezi)