Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası nedeniyle Oğuzlar Belediyesince düzenlenen 18. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri iptal edildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Bartın’da yaşanan elim kazadan dolayı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Yıldırım, açıklamasında “Milletimizin başı sağ olsun. 18. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinliklerimiz Bartın’da yaşanan elim kazadan dolayı iptal olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.