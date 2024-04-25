Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Altınkoz Tesisleri'nde ağırladı.

Programda öğrencileri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Cebeci, başarılarının devamını diledi.

Cebeci daha sonra öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Programa, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, Kayı İlkokulu Müdürü Ünal Gökboğa, Oğuzlar İlkokulu Müdürü Hikmet Tulu da katıldı.

Editör: AA AJANS