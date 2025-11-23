Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin toplumların gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Baran, eğitimin çağdaş dünyayla bütünleşmenin, yaşam kalitesini yükseltmenin ve uygarlık yarışında güç kazanmanın en etkili araçlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenler, bilginin, çağdaşlığın, sevginin ve barışın öncüleri; toplumun tüm kesimlerine yol gösteren örnek insanlardır” dedi.

Öğretmenliğin fedakârlık ve özveri gerektiren, insan hayatında derin izler bırakan kutsal bir meslek olduğuna dikkat çeken Baran, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve düşünürlerini yetiştiren öğretmenlerin toplum için büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Öğretmenlerin yalnızca mesleki bilgi aktarmadığını, aynı zamanda insanlık sevgisiyle öğrencilerin kişisel gelişiminde rehber olduğunu belirten Baran, öğretmenlerin çocukların hayatında kalıcı izler bıraktığını söyledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimin ve aydınlanmanın önemine yönelik sözlerini hatırlatan Baran, “Bu anlamlı gün vesilesiyle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi adına özveriyle çalışan tüm fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ