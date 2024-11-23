Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğretmenlerin topluma kattığı değeri vurgulayarak, onların sadece bilgi değil, aynı zamanda sevgi, sabır ve ilham taşıyıcıları olduğunu ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Belediye Başkanı Aşgın, Ulu Önder Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünü hatırlatarak, öğretmenlerin milletin geleceğini inşa etme konusundaki hayati rollerine dikkat çekti.

Öğretmenlerin bireylerin yetişmesinde en büyük emek sahipleri olduğunu belirten Aşgın, “Öğretmenlerimiz fedakarlıklarıyla, özverileriyle geleceğimizi şekillendiren en önemli insanlardır. Eğitim, bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Bu gücü taşıyan ise öğretmenlerimizdir. Özveri ile çalışan öğretmenlerimiz sayesinde daha iyi bir Çorum, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyen bir Türkiye inşa edilecektir. Büyük fedakarlıklarla, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çaba gösteren, gelecek nesilleri şekillendiren, ilham veren ve bilgi aktaran tüm öğretmenlerimizin günün kutluyor başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ