Dünyanın en kutsal ve onurlu mesleklerinden biri olan öğretmenliğin emek, sabır, fedakârlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görev olduğunu kaydeden SMMMO Başkanı Baran, “Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenler, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır” dedi.

Türkiye’nin her yönden gelişmesine vesile olan kıymetli öğretmenlerimizin özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, bu değerleri geleceğe taşıyanlar kişiler olduğunu da hatırlatan Baran mesajında şu görüşlere yer verdi: “Öğretmenler, eğitim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır.

Büyük bir yurt sevgisi ve özveriyle yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapan, gelecek nesilleri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla hazırlamak için tüm güçlüklere göğüs gererek çaba gösteren değerli öğretmenlerimize minnettarız. Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi, gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimsel düşünceyi anlatan, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi insanı ayrıcalıklı kılan öz değerlere ulaşmamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize saygı ve gönül borcu duyuyoruz.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal'in "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını aldığı bu günde başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, fedakârca görev yapan öğretmenlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ