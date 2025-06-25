İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda “Öğretmenin Türküsü” adıyla düzenlenen açık hava konserinde, öğretmenler Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yıl sonu etkinlikleri kapsamında ilçedeki gönüllü müzik öğretmenlerinden koro kurarak konser düzenlediklerini ifade etti.

Konsere Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: AA AJANS