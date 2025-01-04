Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi’nde “Tarih ve Kültürel Dokusuyla Çorum” ile “Müzik Eğitiminde Estetik Bilinci” konuları ele alındı.

Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde düzenlenen ilk söyleşide Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Işık, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Öğretmen Akademileri programının bir diğer konuğu ise Eğitimci Hakan Önsöz oldu.

“Müzik Eğitiminde Estetik Bilinci” konulu söyleşide Hakan Önsöz, eski öğrencisi olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müzik Öğretmeni Dr. Bilge Özel ile birlikte konuya ışık tutacak örnekler verdi. Hakan Önsöz’ün piyano, Bilge Özel’in ise kemanı ile renk kattığı program ilgi çekti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR