Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi’nde son olarak “Çorum’da Aşıklık Geleneği” oldu.

Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide ÇORUMHABER Yazarı Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Eğitimci – Yazar İbrahim Gösterir konuşmacı olarak katıldı.

Çorum’da aşıklık geleneği ile ilgili çarpıcı bir konuşma yapan İbrahim Gösterir izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen tarafından Gösterir’e çiçek verildi.

Editör: HABER MERKEZİ