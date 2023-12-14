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Alaca Denizhan’dan mezun olan öğrencilerini sürekli takip eden Muzaffer Dursun, Çorum’da görevli eski mesai arkadaşlarından Müslüm Köse ve Yeter Şahin öğretmenlerle birlikte ilk önce avukat olan öğrencisi Enes Mantı’yı yeni açtığı bürosunda ziyaret etti.



Eski Milletvekillerinden Murat Yıldırım’ın sahibi olduğu Pınar Koleji’nde sporcu öğrencileri yüzme antrenörü Süleyman Halis Duran’ı da ziyaret eden Muzaffer Durusun, daha sonra Çorum Erol Olçok Hastanesinde Ortopedi Doktoru Hasan Taylan Erden (Öğretmen Murat Erden ve Züleyha Erden’in çocukları) ile Göğüs Hastanesi doktorlarından öğrencileri Cansu Şirin ile buluşarak, eski hatıraları yad etti.



Konu hakkında konuşan Dursun, “Dünyanın en güzel mesleği öğretmen olmaktan çok mutluyum “Tohum derdinde olmayan ağaç Kütüktür” Düsturu içerisinde Geleceğimiz olan bu yavrularımızı Vatanımıza ve Yüce Türk Milleti’ ne hizmet ederken görmekten çok gururlu ve mutluyum, buradan tüm öğrencilerime selamlarımı iletiyorum” görüşüne yer verdi.