Çorum’da 9 Eylül’de başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi alınan güvenlik ve trafik tedbirleri masaya yatırıldı. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirler ve yapılan planlamalar değerlendirildi.

Okulların açılması nedeniyle alınan tedbirler hakkında açıklamada bulunan Vali Dağlı, “Okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş/çıkış saatlerinde ekip/personel görevlendirilecektir. Ayrıca servis araçlarına yönelik denetimler yapılmakta olup, bir plan dahilinde eğitim-öğretim dönemi boyunca servis araçları, servis şoförleri ve rehber personel denetimleri aksatılmadan yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, elektronik sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Özellikle okul çevrelerine yakın metruk bina ve yapılarla ilgili gerekli planlamalar yapıldı. İl genelinde bulunan 481 okulumuzun 446’ında güvenlik kamarası bulunmakta olup, güvenlik kamerası bulunmayan 35 okulumuza güvenlik kamerası takılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ile seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacaktır. Okul önleri ve çevresinde başta motosikletli asayiş timleri ile narkotimler olmak üzere kolluk ekipleri görevlendirilecektir. Yaya yolu veya okul geçitlerinde yaya yolu önceliğine ilişkin gerekli denetimler arttırılarak devam edecektir. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimleri kolluk birimlerimizce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılacak, okul kantinlerinde fahiş fiyat, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen ile ilgili denetimler eğitim yılı boyunca ilgili birimlerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Okul bahçelerine araç girişine izin verilmeyecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında mobil trafik eğitim tırı ile çocuk trafik eğitim parklarında uygulamalı eğitim faaliyetleri planlanmış olup, eğitimler eğitim-öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak okul servis aracı şoförlerine yönelik yoğun bir şekilde eğitim programları düzenlenecektir” dedi.

Vali Dağlı, ilgili birimlerin uzmanları tarafından öğrencilere yönelik “kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik olarak uyuşturucu/uyarıcı madde” konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri planlandığını bu faaliyetlerin eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütüleceğini belirtti.

Dağlı, il genelinde eğitim-öğretime başlayacak öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm tedbirler ve yapılan planlamaların kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle icra edileceğini bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ