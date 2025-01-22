Alaca'daki Nasrullah Camii’nde düzenlenen “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinliğe, yerel halkın yanı sıra çeşitli yaş grubundan öğrencileri de yoğun katılım sağladı.

Namazın ardından, hayırsever bir vatandaş tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Katılımcılar, hem ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşadılar hem de sabah çorbasında bir araya gelerek sosyal bir ortamda vakit geçirdiler.

Etkinlik, cemaatin birlik ve beraberliğini pekiştiren güzel bir fırsat oldu.

Editör: HABER MERKEZİ