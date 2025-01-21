Bağımlılık temalı “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesi ile sahnelendi. Alaca’da bulunan 6.7.8. sınıf öğrencilerine bağımlılık konusunu içeren “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Teknoloji bağımlılığı, sigara ve kötü alışkanları konu alan oyunda kitap okuma ve sporun da önemine vurgu yapıldı.

Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyunda Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi anlatılıyor. Belediye Kültür Salonu'nda sahnelenen oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Zeynep Asodova (Tilki), Yunus Emre Bayram (Bay Ayı) rol alırken, “Ayşe” karakterini ise Şevval Şahin canlandırdı.

Oyunu, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak ile Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğılu da izledi. Milli Eğitim Müdürü Çaylak, başarılı bir oyun sergileyen tiyatro ekibine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi