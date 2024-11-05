Bu kapsamda merkeze bağlı Seydim İlk ve Ortaöğretim Okulu ile Alaca'ya bağlı Büyükhırka Köyü İlköğretim Okulu'nda yapılan faaliyette öğrencilere eğitim verildi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince “Siber Suçlarla Mücadele”, Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından “Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı” ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’nce ise “Temel Çevre Bilinci Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikte, öğrenciler Jandarma’nın Köpek Timleri’nin gösterilerini izleme fırsatı buldu. Gösterinin ardından çocuklara “Tim Jandarma” adlı çizgi film izletildi ve “Jandarma Çocuk Dergisi” dağıtıldı.

Editör: HABER MERKEZİ