Hüseyin Çelik, ziyaretçilere geçmiş zamana ait kültürel eserleri tanıtarak öğrencilerin tarih bilgilerine katkıda bulundu. Müzedeki eserleri inceleyen öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Öğrenciler, yerinde öğrenmenin önemini yaşayarak deneyimlerken geçmiş döneme ait mistik güzellikteki eserleri görmekten büyük bir keyif aldı.

Kültürel mirası tanımaları ve geçmişe dair bilgilerini pekiştirmeleri açısından önemli bir fırsat bulan öğrenciler, bu unutulmaz deneyimle müzeden memnuniyetle ayrıldı.

Editör: İHA AJANS