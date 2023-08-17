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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanlarından Dr. Ahmet Öztürk, canlı yayın konuğu olduğu programda, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın sorularını yanıtlarken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını öğütleyen Dr. Öztürk, sıcak havalarda asitli ve alkollü içeceklerden uzak durulması, spor ve yürüyüş için akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Dr. Ahmet Öztürk, terlemeye karşı an iyi çözümün, sık duş almak olduğunu da ifade etti.