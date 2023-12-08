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Çorum’un Oğuzlar İlçesi’ndeki Obruk Baraj Gölü’nde uzun süren uğraşlar sonucu avlanan iki yayın balığa ilimizin gözde balıkçılarından Örnek Balıkçılık’ta görücüye çıktı.



Çepni Mahallesi Hürriyet 4. Sokak üzerinde yıllardır faaliyetlerini sürdüren ve Hakan Kaynar tarafından işletmesi yapılan Örnek Balıkçılık tarafından yakalanan 57 kilogram 2 metre 15 santimetre uzunluğunda bir yayın ile yaklaşık 25 kilogram ve 1 metre 50 santimetre uzunluğundaki yayın balığı bir gün boyunca sergilendi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iki yayın balığı daha sonra ise kesilip temizlenerek kilogramı 200 TL’den satıldı.