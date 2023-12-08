Çorum’un Oğuzlar İlçesi’ndeki Obruk Baraj Gölü’nde uzun süren uğraşlar sonucu avlanan iki yayın balığa ilimizin gözde balıkçılarından Örnek Balıkçılık’ta görücüye çıktı. 

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Çepni Mahallesi Hürriyet 4. Sokak üzerinde yıllardır faaliyetlerini sürdüren ve Hakan Kaynar tarafından işletmesi yapılan Örnek Balıkçılık tarafından yakalanan 57 kilogram 2 metre 15 santimetre uzunluğunda bir yayın ile yaklaşık 25 kilogram ve 1 metre 50 santimetre uzunluğundaki yayın balığı bir gün boyunca sergilendi. 
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iki yayın balığı daha sonra ise kesilip temizlenerek kilogramı 200 TL’den satıldı. 

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