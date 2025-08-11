“Tatlı su ıstakozu” da denilen kerevit, ülkemizin belirli göllerinde, izne tabi olarak avlanabiliyor.

İzinsiz avlanma ve nakil hallerinde ise yasal yaptırımlar uygulanıyor.

Obruk Baraj Gölü’nde de önceki gün bir kerevit operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan istihbari çalışma ve araştırma sonucu, Hamdiköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak asayiş timi tarafından, Obruk Barajı’ndan kerevit nakletmekte olan araç, Ankara-Çorum Karayolu Seyfe köyü yol ayrımında

durduruldu.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten, 663 kilo canlı kerevite el konularak piyasa değeri 330 bin lira olan kerevitler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. Araçta bulunan İ.A. ve K.Ç. isimli kişilere ise 15.104 TL idari para cezası uygulandı.